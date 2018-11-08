Податкова вимагає від "Нафтогазу" 16 мільярдів за виграш у Стокгольмі

НАК "Нафтогаз України" отримав податкове повідомлення про заниження податкових зобов'язань зі сплати податку на додану вартість на 16,3 мільярда гривень у зв'язку із виграною компанією суперечкою у "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі за контрактом на транзит.

Про це йдеться в проекті проспекту емісії єврооблігацій НАК, що є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

"Нафтогаз" заперечив проти висновку податкової перевірки, і станом на дату цього проспекту цінних паперів не було ні переглянутого рішення податкових органів, ні змін в позиції компанії", - наголошується в документі.

НАК пояснює, що Стокгольмський арбітраж присудив йому 4,63 млрд доларів, з яких 3,87 млрд доларів - компенсація втрат і збитків, а 0,76 млрд доларів - відсотки.

Як зазначає компанія, до 2016 року послуги з транзиту не обкладалися ПДВ, тому компанія оплатила 4,75 млрд грн цього податку тільки за компенсацію за 2016-2017 роки, або за 0,9 млрд доларів з присуджених 3,87 млрд доларів.

Однак ДФС визнала всю суму компенсації платою за послуги, на яку слід нарахувати ПДВ в 2018 році.

У проекті проспекту також йдеться про податкові претензії і до "дочки" НАК - "Укртрансгазу": близько 2,34 млрд грн за зобов'язаннями з ПДВ та податку на прибуток і близько 1,57 млрд грн (сумарно близько 0,15 млрд доларів) за неправильно розраховані збитки, однак "Укртрансгаз" оскаржив ці податкові висновки у суді.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом