Акцизи на алкоголь вирішили не збільшувати — ЄБА

У 2019 не планується змінювати акцизи на алкоголь, і бізнес-спільнота вітає це рішення.

Про це йдеться у повідомленні Європейської Бізнес Асоціації з приводу прийняття Верховною Радою в першому читанні законопроекту №9260 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та ряду інших акцизів, а також про зниження порогу безподаткових пересилань для фізичних осіб.

У 2017 році акцизи на лікеро-горілчані вироби було збільшено на 20%. Однак, це не забезпечило додаткових надходжень до державного бюджету, як передбачалось, але й призвело до їх зменшення. Так, обсяги надходження до бюджету від вироблених та реалізованих в Україні горілки та лікеро-горілчаних виробів склали у 2017 році 6,246 млрд грн в порівнянні з 6,405 млрд грн у 2016 році.

В період з 2014 по 2017 роки ставка акцизного податку зросла на 125% - з 56,42 грн за 1 л 100% спирту до 126,96 грн за 1 л 100% спирту. Водночас, надходження зросли лише на 14% - з 5,491 млрд грн до 6,246 млрд грн.

При цьому частка нелегального ринку алкогольної продукції продовжує збільшуватись. І чергове зростання ставок акцизного податку сприяло б цьому процесу.

Так, за оцінками Держслужби статистики, уже понад 50% міцного алкоголю (горілка, коньяк тощо) на нашому ринку є нелегальними. З однієї пляшки горілки нелегали сьогодні заробляють у 100 разів більше, ніж офіційний виробник українського алкоголю. Від цього легальний бізнес зазнає серйозних втрат.

При цьому якість нелегального алкоголю часто не відповідає навіть мінімальним вимогам харчової безпеки. За даними медиків, щороку більше 10 тис людей опиняються в лікарні через неякісний алкоголь.

"Виробники та імпортери алкоголю вітають дане рішення Верховної Ради та сподіваються на фінальне прийняття документу без внесення змін щодо ставок на алкоголь. Це дозволить прозорим виробникам сповільнити падіння виробництва. А країні, в цілому, зробити крок в напрямку врегулювання ситуація з нелегальним алкоголем на ринку", - резюмувала ЄБА.

Нагадаємо, законопроектом передбачається, зокрема, збільшити з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%.

Економічна правда