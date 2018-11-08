Енергетичне співтовариство обурене "газовою постановою" Гройсмана

Янез Копач

Постанова Кабінету міністрів щодо продовження дії спецзобов’язань з продажу газу населенню була розроблена та прийнята в умовах надсекретності та всупереч закону "Про ринок газу".

Про це йдеться у листі директора секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача, який є у розпорядженні Економічної правди.

У листі наголошується, що постанова Кабміну про продовження покладання спецзобов’язань з продажу газу населенню на "Нафтогаз" "була випадково помічена Секретаріатом Енергетичного співтовариства після її публічного оголошення на веб-сайті Кабінету міністрів".

"Насправді розчаровує те, що нові правила були розроблені та прийняті в умовах надсекретності, не дотримуючись жодних правил та принципів прозорого законотворення, що є однією з основ верховенства права, та уникаючи консультацій з Секретаріатом, незважаючи на обов’язковість таких консультацій, що вимагає прийнятий Верховною радою Закон "Про ринок природного газу".

За словами Копача, "така поведінка сильно підриває імідж України як надійного партнера та осередок стабільного інвестиційного середовища".

"Проте найбільша проблема з новими правилами полягає не в хибній процедурі прийняття, а в їхньому змісті. Попередній аналіз, зроблений Секретаріатом, виявив серйозні невідповідності нових ПСО обов’язковим вимогам, встановленим законом, що створює підстави для непропорційної та дискримінаційної поведінки присутніх на ринку компаній та, як наслідок, призводить до подальшої концентрації ринку", - йдеться у листі.

"Нова постанова розглядається як така, що шкодить відкриттю українського ринку природного газу та практично виключає будь-яку можливість конкуренції", - додають у Енергетичному співтоваристві.

Секретаріат обурений, що "замість того, щоб вирішити проблеми, пов’язані з режимом покладення спеціальних обов’язків, на які було вказано Секретаріатом, Кабінет міністрів, схоже, ускладнює ці проблеми".

"Якщо Постанова № 867 набуде чинності, у Секретаріату не буде іншого вибору, ніж почати проти України процедури порушення", - заявили в Секретаріаті Енергетичного співтовариства.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що більше року тривали перемовини МВФ з метою зняти питання підвищення цін на газ для населення з порядку денного. Кредитори висували вимогу прирівняти ціни на газ для населення до рівня промисловості.

Як уже писала ЕП, в рамках переговорів з МВФ, найбільш гострі дискусії точилися щодо формату PSO, за яким НАК постачає газ за пільговими цінами збутовим посередникам — газзбутам.

"Нафтогаз" наполягає на варіанті, за яким зможе продавати газ усім постачальникам на оптовому ринку, у тому числі газзбутам, на рівних умовах.

Наразі газзбути, які переважно входять у сферу впливу Дмитра Фірташа, єдині, через кого газ продається населенню.

Економічна правда