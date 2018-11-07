Уряд направить півмільярда на зарплати шахтарям

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів гривень на покриття збитків державних шахт.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

"Ми сьогодні ухвалюємо рішення про виділення 500 млн коштів на покриття збитків українських шахт, які є у державній власності, на виплату заробітних плат", - сказав Гройсман.

За його словами, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик також представить програму реформування українських шахт, щоб забезпечити конкурентну ціну вугілля з держшахт.

Як повідомлялося, у 2019 році на ліквідацію і утримання закритих вугільних шахт і вуглепереробних підприємств планується направити 659,7 млн гривень.

Нагадаємо, Міненерго пропонує уряду ввести пріоритетне використання тепловими генераціями вугілля марки "Г", яке в Україні видобувають переважно шахти групи "ДТЕК" Ріната Ахметова.

Економічна правда