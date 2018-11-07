Уряд направить півмільярда на зарплати шахтарям
Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів гривень на покриття збитків державних шахт.
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.
"Ми сьогодні ухвалюємо рішення про виділення 500 млн коштів на покриття збитків українських шахт, які є у державній власності, на виплату заробітних плат", - сказав Гройсман.
За його словами, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик також представить програму реформування українських шахт, щоб забезпечити конкурентну ціну вугілля з держшахт.
Як повідомлялося, у 2019 році на ліквідацію і утримання закритих вугільних шахт і вуглепереробних підприємств планується направити 659,7 млн гривень.
Нагадаємо, Міненерго пропонує уряду ввести пріоритетне використання тепловими генераціями вугілля марки "Г", яке в Україні видобувають переважно шахти групи "ДТЕК" Ріната Ахметова.
Економічна правда
powered by lun.ua