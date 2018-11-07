НБУ відкликав ліцензію у "дочки" російського "ВТБ-Банку"

Національний банк України відкликав банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій у АТ "БМ Банк".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Також цей банк виключено з Державного реєстру банків.

"БМ Банк" став шостим банком, який припинив банківську діяльність за власною ініціативою без ліквідації юридичної особи.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк дозволив "БМ Банку" покинути український ринок. Єдиний акціонер - російський "Банк ВТБ" - ще в березні 2018 року схвалив припинення банком банківської діяльності зі збереженням юридичної особи.

"БМ Банк" заснований у 2005 році. Банк "ВТБ" отримав над ним контроль після покупки російського "Банку Москви".

Нагадаємо, 5 листопада "ВТБ Банк" в Україні був змушений ввести комісії та ліміти на зняття готівки, що спрямовано на стримування відтоку коштів клієнтів.

Економічна правда