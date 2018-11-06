В Україні зростає попит на вживані іномарки

У жовтні 2018 року з 19 тисяч вперше поставлених на облік в Україні легкових автомобілів 11,8 тисячі були іномарками з пробігом.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

В результаті, з наближенням закінчення терміну дії знижених ставок акцизу на імпорт легкових автомобілів, що були в експлуатації, частка таких машин на первинному ринку України досягла 62%.

У порівнянні з жовтнем минулого року кількість вживаних авто в первинних реєстраціях зросла в 2,2 раза.

Маркою–лідером на первинному ринку легкових авто з пробігом залишається Volkswagen. У звітному місяці українці поставили на облік 1967 імпортованих Volkswagen, що були в експлуатації.

На другому місці Renault з показником 1539 старих авто.

Третій результат у Skoda – 1122 авто з пробігом.

Ford залишився на четвертій сходинці, секонд-хенд цієї марки обрали 814 українців.

Замикає жовтневу п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Nissan з результатом 672 машини.

Всього з початку року українські номери отримали 83,9 тис легкових авто, які були в експлуатації в інших країнах, що на 90% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Найпопулярнішим автомобілем з пробігом на первинному ринку як за підсумками місяця, так і за період з початку року залишається Renault Megane. У жовтні цю модель обрали 1048 осіб, а за десять місяців – 8476 автомобілістів.

Нагадаємо, МВС вилучило понад тисячу автомобілів з підробленими VIN-номерами.