Роботодавців збираються штрафувати за затримку заробітної плати

Мінсоцполітики розробило законопроект, покликаний посилити захист прав працівників у разі порушення термінів виплати зарплати.

Про це повідомляє Юрліга.

Законопроектом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати в разі неплатоспроможності роботодавця" передбачено посилити захист прав працівників у разі порушення термінів виплати зарплати.

Запропоновано:

зобов'язати роботодавця сплатити працівнику пеню в розмірі облікової ставки Нацбанку за кожний день затримки понад 15 днів;

дати право працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати зарплати, належної працівникові, на термін понад 15 днів;

виплатити працівникові компенсацію в розмірі трьох середньомісячних зарплат (за останні 12 місяців) в разі порушення справи про банкрутство роботодавця або припинення трудового договору в разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи.

Наразі проект закону спрямований на узгодження в зацікавлені органи виконавчої влади та сторонам соціального діалогу.

Його прийняття буде відповідати частини ІІІ Конвенції № 173 Міжнародної організації праці про захист вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця.

Нагадаємо, управління держпраці оштрафувало підприємця з Вінничини на 223,38 тисячі гривень за неоформлення офіційних трудових відносин.