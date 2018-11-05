Роботодавців збираються штрафувати за затримку заробітної плати
Мінсоцполітики розробило законопроект, покликаний посилити захист прав працівників у разі порушення термінів виплати зарплати.
Про це повідомляє Юрліга.
Законопроектом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати в разі неплатоспроможності роботодавця" передбачено посилити захист прав працівників у разі порушення термінів виплати зарплати.
Запропоновано:
зобов'язати роботодавця сплатити працівнику пеню в розмірі облікової ставки Нацбанку за кожний день затримки понад 15 днів;
дати право працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати зарплати, належної працівникові, на термін понад 15 днів;
виплатити працівникові компенсацію в розмірі трьох середньомісячних зарплат (за останні 12 місяців) в разі порушення справи про банкрутство роботодавця або припинення трудового договору в разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи.
Наразі проект закону спрямований на узгодження в зацікавлені органи виконавчої влади та сторонам соціального діалогу.
Його прийняття буде відповідати частини ІІІ Конвенції № 173 Міжнародної організації праці про захист вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця.
Нагадаємо, управління держпраці оштрафувало підприємця з Вінничини на 223,38 тисячі гривень за неоформлення офіційних трудових відносин.
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