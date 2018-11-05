Гривня на відкритті міжбанку зміцнюється

Коли окупляться інвестиції в Монобанк, як він буде доводити свою перевагу над Приватбанком і якого банківського продукту не вистачає молодим англійцям.(рос)

Чому картопля хрумтить, а кока-кола смачніша, ніж в магазині, скільки разів на день потрібно мити руки і як навчитися розмовляти з дітьми. Про це і не тільки — в репортажі ЕП з ресторану найпопулярнішої у світі мережі "швидкої" їжі. (рос)