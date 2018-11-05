Гривня на відкритті міжбанку зміцнюється
Понеділок, 5 листопада 2018, 11:12
5 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:05 встановилися на рівні 28,00 - 28,02 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,00 - 28,02 гривні;
Євро - 31,87 - 31,89 гривні;
Російський рубль - 0,4228 - 0,4236 гривні.
Нагадаємо, 2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,11 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 5 листопада на рівні 28,13 гривні.
Економічна правда
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