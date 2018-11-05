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Гривня на відкритті міжбанку зміцнюється

Понеділок, 5 листопада 2018, 11:12
 

5 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:05 встановилися на рівні  28,00 - 28,02 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,00 - 28,02 гривні;

Євро - 31,87 - 31,89 гривні;

Російський рубль - 0,4228 - 0,4236 гривні.

Нагадаємо, 2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні  28,08 - 28,11 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 5 листопада на рівні 28,13 гривні.

Економічна правда

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