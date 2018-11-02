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Курс валют: зміцнення гривні скінчилося

П'ятниця, 2 листопада 2018, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 2 листопада на рівні 28,15 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,08 гривні.

Нагадаємо, Нагадаємо, 1 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:30встановилися на рівні 28,15 - 28,18 гривні за долар.

На закритті міжбанку встановилися на рівні  28,10 - 28,12 гривні за долар.

Економічна правда

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