Курс валют: зміцнення гривні скінчилося

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 2 листопада на рівні 28,15 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,08 гривні.

Нагадаємо, Нагадаємо, 1 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:30встановилися на рівні 28,15 - 28,18 гривні за долар.

На закритті міжбанку встановилися на рівні 28,10 - 28,12 гривні за долар.

Економічна правда