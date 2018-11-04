OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про співпрацю з МВФ, російські санкції та держбюджет.

Про співпрацю з МВФ. У період з 4 по 9 листопада команда у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік.

Про держбюджет. Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявивив, що є високі шанси ухвалити державний бюджет-2019 вже 22 листопада.

Про "теплі кредити". У 2019 році держава планує виділити на "Теплі кредити" 400 мільйонів гривень.

Про російські санкції. Росія спізнилась зі своїми санкціями проти України, адже Україна вже зробила багато чого, щоб переорієнтувати свою економіку на Захід.

Про заробітки на боргах. Зовнішні кредитори заробили за рахунок України 17% річних.

Про рейтинг "Укрзалізниці". Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинги ПАТ "Укрзалізниця" до рівня "B-", прогноз "стабільний".