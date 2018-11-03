Команда експертів МВФ їде в Україну

У період з 4 по 9 листопада команда у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік.

Про це у суботу заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"За зверненням влади, команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 4 по 9 листопада для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік у контексті нещодавньої домовленості на рівні місії Фонду", - сказав він.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Після рішення уряду про підвищення ціни на газ МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

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Економічна правда