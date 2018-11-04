У Росії знову хочуть заблокувати BlaBlaCar

Міжрегіональна громадська організація "Об'єднання автопасажирських перевізників" направила в суд Москви позовну заяву з вимогою заборонити на території Росії діяльність сервісу BlaBlaCar.

Про це пише "Інтерфакс".

"1 листопада 2018 року поданий колективний позов про заборону "БлаБлаКар". Захист наших прав в наших руках!!!" - йдеться в повідомленні організації.

У свою чергу, в суді повідомили, що заява була зареєстрована в четвер, проте процесуального рішення по ній ще не прийнято.

Заявник просить визнати забороненою інформацію, що розміщується на сайті blablacar.ru і через мобільний додаток BlaBlaCar, а також заборонити на території Російської Федерації діяльність ТОВ "Комьюто Рус" в частині роботи сервісу BlaBlaCar.

Позивач, зокрема, вважає, що BlaBlaCar сприяє розвитку в країні нелегальних перевезень автомобільним транспортом "в обхід чинного законодавства з метою ухилення від оподаткування та фінансових витрат на забезпечення безпеки".

За допомогою сервісу, пояснює заявник, водії легкових авто і власники автобусів здійснюють перевезення пасажирів на комерційній основі між населеними пунктами під прикриттям поняття "попутник", "спільні перевезення", а дохід - "компенсація витрат на паливо".

BlaBlaCar заснований в 2006 році у Франції. Сервіс дозволяє автовласникам знаходити попутників для спільних поїздок і ділити між собою транспортні витрати. Сукупна аудиторія BlaBlaCar в світі становить 65 млн користувачів.

У минулому році в Росії вже намагалися заблокувати сервіс BlaBlaCar.

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