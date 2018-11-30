Падіння ціни на нафту встановило десятирічний рекорд

Нафтовий ринок посилив падіння в ході торгів в п'ятницю на сумнівах в тому, що ОПЕК + вживе заходів для скорочення пропозиції на ринку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

З початку тижня ціна північноморської нафти знизилася на 22 цента, американської - зросла на 8 центів. Тим часом з початку листопада Brent впала в ціні на 22%, WTI - майже на 23%; це найрізкіше місячне падіння котирувань за 10 років.

Ціна січневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:12 по Києву зменшилася на 0,93 долара (1,56%) - до 58,58 долара за барель. Торги цим контрактом завершуються 30 листопада. Більш активний лютневий ф'ючерс подешевшав на 1,8%, до 58,84 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на 0,95 долара (1,85%), до 50,50 долара за барель.

Зазначимо, з початку місяця бензин в Україні подешевшав на 2 гривні.