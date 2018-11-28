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З початку місяця бензин в Україні подешевшав на 2 гривні

Середа, 28 листопада 2018, 11:00

Мережі WOG і ОККО 27-28 листопада знизили ціни на бензини і дизельне паливо на 50 копійок за літр.

Про це свідчать дані цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG ціна бензину А-92 знизилася до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, ДТ - до 32,49 грн/л.

Таким чином, з початку листопада оператори сумарно знизили ціни на бензини на 2 грн/л, на ДТ - на 1 грн/л.

Раніше повідомлялося, що роздрібні ціни на паливо мають потенціал до зниження на 2 грн/л.

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