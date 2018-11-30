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Мінфін відкрив дані по всіх місцевих бюджетах

П'ятниця, 30 листопада 2018, 18:56

Інформація по всіх місцевих бюджетах України відтепер розміщена у відкритому доступі.

Про це повідомляє ДУ "Відкриті Публічні Фінанси" у Facebook.

"На державному порталі Open Budget Міністерства фінансів України ми оприлюднили інформацію по всіх місцевих бюджетах України", - повідомляє установа.

На сайті можна вибрати населений пункт та досліджувати, як формується його бюджет: скільки у ньому власних надходжень, а скільки дотується державою та іншими місцевими бюджетами. Також є можливість перевіряти витрати – куди і на що місцева влада спрямовує фінансовий ресурс.

Державну Установу "Відкриті Публічні Фінанси" було створено Міністерством Фінансів для розробки та адміністрування інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет".

Нагадаємо, за даними уряду, завдяки бюджетній децентралізації власні доходи місцевих бюджетів усіх рівнів зросли в 3,4 рази - з 68,6 млрд грн в 2014 році до 231 млрд грн в 2018 році.

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Мінфін

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