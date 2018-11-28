Держбюджет у жовтні було виконано з дефіцитом 7 мільярдів

Державний бюджет України за січень-жовтень 2018 року було виконано з дефіцитом 7,17 млрд грн за затвердженого в законі про держбюджет граничного рівня 80,6 млрд грн, проте в жовтні було зафіксовано профіцит 1,14 млрд грн.

Про це повідомила Державна казначейська служба, передає "Інтерфакс-Україна".

Відомство уточнило, що дефіцит загального фонду за десять місяців становив 11,37 млрд грн за встановленої на рік стелі в 60,54 млрд грн, зокрема в жовтні загальний фонд було зведено з дефіцитом лише 3 млн грн.

На початку листопада Мінфін у своєму прес-релізі стверджував, що держбюджет за січень-жовтень цього року виконано з дефіцитом 4,8 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 10,5 млрд грн.

Торік за підсумками десяти місяців дефіцит держбюджету становив 29,83 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 56,23 млрд грн. У жовтні-2017 держбюджет було зведено з дефіцитом 13,6 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 12,6 млрд грн.

Згідно з даними Держказначейства, низькі показники дефіциту цього року викликані невиконанням плану зовнішніх запозичень за загальним фондом: замість 90,3 млрд грн було залучено лише 19,45 млрд грн (у жовтні - 0) за погашення 37,14 млрд грн (майже 1 млрд грн).

За внутрішніми запозиченнями ситуація була ближчою до планової: з намічених за десять місяців 144,5 млрд грн було залучено 140,72 млрд грн (у жовтні - 24,62 млрд грн) за погашення 145,53 млрд грн (29,02 млрд грн).

Ще однією причиною недовиконання плану фінансування держбюджету стали низькі надходження від приватизації - лише 0,14 млрд грн за плану на цей період 10,74 млрд грн.

У результаті основним джерелом фінансування держбюджету цього року стало фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів - 25,89 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 32,87 млрд грн.

За даними Мінфіну, які в цьому випадку збіглися з даними Держказначейства, за січень-жовтень 2018 року доходи держбюджету зросли на 15,4% проти аналогічного періоду 2017 року і становили 747,4 млрд грн, або 99,7% бюджетного розпису на цей період. Зокрема, за загальним фондом доходи зросли на 18,5% - до 673,19 млрд грн, що становило 97,2% від плану на цей період та 79,9% від плану на рік.

Видатки за січень-жовтень-2018 зросли проти січня-жовтня-2017 на 16,5% - до 752,99 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 15,3%, до 688,66 млрд грн (92% від плану на цей період та 75,8% від плану на рік).

Держказначейство також зазначає, що доходи місцевих бюджетів збільшилися за десять місяців цього року на 14,4% - до 458,01 млр грн, зокрема за загальним фондом - на 14,8%, до 424,89 млрд грн.

Профіцит місцевих бюджетів за цей період становив 29,83 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 56,23 млрд грн. Із загального фонду до бюджету розвитку було передано 37,27 млрд грн, а на депозитах розміщено 14,28 млрд грн.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України в 2018 році визначені в розмірі 917,9 млрд грн, видатки - на рівні 991,7 млрд грн.

Про бюджет на 2019 рік читайте у матеріалі ЕП - Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет