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НБУ заспокоює: відтік коштів фізосіб становить менше ніж 2%

Середа, 28 листопада 2018, 20:28

Національний банк України заявляє про відсутність небезпечних відтоків із банківської системи через впровадження воєнного стану.

Про це написала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова на своїй сторінці у Facebook.

"Ми не побачили значних відтоків із банківської системи... Загалом протягом цих днів відтік коштів фізосіб менше ніж 2%. Цей показник також передбачає витрати громадян під час Black Friday і вихідних днів", - констатувала Рожкова.

За її словами, в деяких банках були випадки, коли окремі клієнти вирішили не продовжувати депозит, який закінчувався, або знімали кошти з поточних рахунків, однак питома вага таких випадків мізерна.

"Система наразі досить ліквідна і проблем не відчула. Як підтвердження - жоден банк не звернувся до НБУ в ці дні щодо підтримки ліквідності", - наголосила Рожкова.

Вона підкреслила, що рішення про визнання неплатоспроможною української "дочки" російського ВТБ Банку не було пов'язане з останніми подіями в країні.

Нагадаємо, раніше в Нацбанку заявили, що гривню лихоманить через паніку, і скоро курс повернеться до ринкового рівня.

Економічна правда

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