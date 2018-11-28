Google вже закрила 44 своїх продукти
Середа, 28 листопада 2018, 17:35
На "цвинтарі" продуктів Google спочиває вже 44 продукти, випущені і закриті компанією.
Про це свідчить інформація на сторінці The Google Cemetery.
Серед проектів компанії, які припинили своє існування:
- онлайн-супермаркет знань Google Answers, який проіснував з 2002 по 2006;
- словник Google Dictionary (2010-2011);
- відео-хостинг Google Video (2005-2012);
- RSS-агрегатор Google Reader (2005-2013);
- персоналізована домашня сторінка iGoogle (2005-2013);
- месенджер Google Talk (2005-2017);
- графічний редактор Picasa (2002-2016);
- сервіс для розробників ПЗ Google Code (2006-2016).
Двома останніми, які поповнили цей список в 2018 році, стали goo.gl - сервіс скорочення посилань, та соціальна мережа Google+.
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Економічна правда
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