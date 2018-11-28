АМКУ визнав напис "еко" на етикетці "Чернігівського" неправдивим

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував ПАТ "Сан ІнБев Україна" (Київ), одній із найбільших пивоварних компаній в Україні, та десятьом іншим компаніям вилучити з етикеток продуктів позначення "еко", "екологічний" і подібні, що вводять в оману споживачів, та утриматися від здійснення подібних дій надалі.

Відповідні рекомендації оприлюднено на сайті відомства, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними АМКУ, в Україні 25 липня 2014 року, коли "Сан ІнБев Україна" почало використовувати у своїй господарській діяльності позначення "еко", не було призначених належним чином та акредитованих органів, що здійснюють екологічну сертифікацію.

"Сан ІнБев Україна" на лицьовій стороні етикетки та контретикетки пива "Чернігівське", а також у рекламі розміщувало напис "еко", не маючи належних дозвільних документів, які видані уповноваженими органами. Отже, зазначена інформація є неправдивою", - йдеться в рекомендації АМКУ.

З огляду на це відомство надало пивній компанії обов'язкову до розгляду рекомендацію "усунути причини виникнення порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді розміщення на етикетках та контретикетках, а також у рекламі продукції пива "Чернігівське" неправдивої інформації - напису "еко", що вводить в оману, та утриматися від подібних дій у подальшому".

Крім того, у рамках дослідження АМКУ з дотримання законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, відомство надало відповідні рекомендації щодо розміщення на етикетках позначень "еко" і подібних: ТОВ "АСС" (Дніпропетровська обл.) на пасту томатну "Помідора", СОК "Чиста флора" (Івано-Франківська обл.) на чай "Квіти полонин", ТОВ "Лідер Снек" (Кременчук) на насіння "Хомка", ТОВ "ТП "Сервіс Пак" (Харківська обл.) на мікродобрива Quantum, ТОВ "Біол" (Мелітополь) на литі сковорідки з протипригарним покриттям, ТОВ "Лотос Трейд" (Запоріжжя) на губки для керамічного посуду з бамбукового волокна, ТОВ "Світ хімії" (Львів) на засоби для чищення туалетів та ванних кімнат Blitz Eco Strong, ФОП "Вань Н.І." (Львівська обл.) на мило туя з ялівцем, ТОВ "Теплокерамік" на обігрівач керамічний інфрачервоний TEPLOCeramic і ТОВ "Фібратекс" (обидва - Київ) на дитячі вологі серветки ECORelax.

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