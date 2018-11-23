"Нафтогаз" зарахував газпромівську переплату за транзит в рахунок боргу

НАК "Нафтогаз України" направила ПАТ "Газпром" заяву про зарахування переплат за транзит газу у жовтні на суму 3,8 мільйона доларів в рахунок погашення пені, що нараховується на заборгованість російського монополіста згідно з арбітражним рішенням за транзитним контрактом.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз".

Раніше Нафтогаз зарахував на погашення пені 18,3 млн доларів переплати за послуги транзиту, що були надані у серпні-вересні поточного року. Таким чином, загальна сума зарахувань за останні три місяці перевищила 22 млн доларів.

З огляду на те, що Газпром відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз і надалі буде зараховувати суми переплат за транзит газу на погашення пені, що нараховується на основний борг Газпрому згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом

Економічна правда