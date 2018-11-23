В Україну прибув антрицит із Роттердама для Криворізької ТЕС Ахметова

До порту "Южний" прибуло судно з 80 тис. тонн антрациту південноафриканського походження з Роттердама, який поповнить склади Криворізької ТЕС ("ДТЕК Дніпроенерго").

Про це повідомила прес-служба "ДТЕК Енерго", передає "Інтерфакс-Україна".



У компанії нагадали, що Криворізька ТЕС працює на дефіцитному антрациті, який не добувається на контрольованій Україною території, тому було ухвалено рішення закупити необхідний обсяг вугілля в Роттердамі.



"На сьогодні зусилля компанії спрямовані на те, щоб ТЕС "ДТЕК" працювали на українському вугіллі. У жовтні ми перевели третій за рахунком блок Придніпровської ТЕС на газове вугілля. Тепер готуємо до переведення один із блоків Криворізької станції", - повідомили у "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо, раніше у "ДТЕК" повідомили, що з захоплених шахт компанії на окупованому Донбасі через Росію до ЄС іде до 2 мільйонів тонн антрациту. Зокрема польські компанії придбали близько 300 тисяч тонн.