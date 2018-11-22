"Укрзалізниця" повідомила про затримку запуску рейсу Мукачево-Будапешт
"Укрзалізниця" не може назвати точної дату запуску регулярного пасажирського поїзда "Мукачево-Будапешт" євроколією, пов'язуючи затримку з необхідністю узгодження проекту з Угорською залізничною компанією.
"Пасажирський поїзд сполученням Мукачево-Будапешт буде запущено на регулярній основі після узгодження всіх деталей цього проекту з партнером "Укрзалізниці" - Угорською залізничною компанією", - йдеться у відповіді "Укрзалізниці" на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
У компанії зазначили, що про старт проекту буде повідомлено на її сайті та сторінках у соціальних мережах.
Як повідомлялося, в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на початку травня цього року анонсував запуск спільно угорськими державними залізницями MAV-START потягу за маршрутом Мукачево-Будапешт, локомотив та вагони для якого мали надати угорські партнери.
Передбачалося, що напрямок буде запущено до кінця літа, проте у вересні "Укрзалізниця" відклала його до кінця 2018 року. Міністр інфраструктури Володимир Омелян 14 листопада повідомив про перший тестовий рейс та заявив, що Мукачево може стати великим залізничним хабом.
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