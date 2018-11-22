Рада прийняла перший законопроект із "бюджетного пакету"

Верховна Рада прийняла законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який разом з правками до Податкового кодексу входить у так званий "бюджетний пакет".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Документ підтримали 243 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

За словами голови підкомітету з питань бюджетної політики і вдосконалення положень Бюджетного кодексу Костянтина Іщейкін, який представляв документ, він передбачає розширення можливостей для здійснення місцевих зовнішніх запозичень, встановлюючи відповідні повноваження окремо для міських та обласних бюджетів.

Закон також врегулює питання цільового використання рентної плати на спеціальне використання лесових ресурсів на охорону і захист лісів, а також дає повноваження Рахунковій палаті здійснювати аудити місцевих бюджетів в частині виконання ними делегованих повноважень.

В ході обговорення документа виникла суперечка навколо фінансування підприємств, що перебувають у віданні Національної академії наук України: Бюджетний комітет і фракції коаліції пропонували відраховувати частину прибуток таких підприємств до держбюджету на загальних підставах, тоді як фракції Радикальної партії і "Батьківщини", а також група "Відродження "наполягали на тому, щоб залишити цю прибуток цих підприємств.

В результаті парламент погодився до 2023 року залишати ці кошти державним унітарним підприємствам у веденні НАНУ, щоб вони направляли їх виключно на наукову діяльність, інновації та розширення власної матеріально-технічної бази.

Нагадаємо, Верховна Рада працюватиме на вечірньому пленарному засіданні в четвер до прийняття державного бюджету на 2019 рік. За це рішення з третьої спроби проголосували 226 нардепів.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №9000 "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

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