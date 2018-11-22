Українці купують техніку онлайн частіше, ніж одяг і взуття — дослідження Google

30% покупок одягу і взуття було зроблено українцями в Інтернеті, у той час як покупок телевізорів - 56%, та ноутбуків - 55%.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією IPSOS на замовлення компанії Google.

39% офлайн-покупців одягу і взуття використовували також онлайн-ресурси для вивчення товару перед покупкою.

Результати опитування показують, що 64% ​​споживачів вважають основним бар'єром, що перешкоджає купівлі товару через Інтернет, відсутність можливості приміряти одяг/взуття; для 40% респондентів зручніше зайти в найближчий магазин, а 38% хоче отримати товар негайно і не готові витрачати час на очікування доставки.

Дослідження показало, що шлях від рішення до покупки одягу або взуття досить недовгий: майже половина покупок була здійснена протягом дня і 30% протягом тижня.

У категорії телевізорів, 50% покупок було зроблено протягом тижня після прийняття рішення щодо придбання нового ТВ.

Для 38% покупців процес вибору ноутбука займає більше місяця, для 22% – від тижня до 30 днів, 21% – від декількох днів до тижня, і тільки для 19% – покупка ноутбука була спонтанним рішенням, прийнятим безпосередньо в день покупки.

Найбільш затребуваними джерелами інформації про ноутбуки є сайти порівняння цін (51%), пошукові системи (50%), сайти магазинів і виробників (48%).

Нагадаємо, сервіс порівняння цін Price.UA назвав Топ-10 найпопулярніших серед українців товарів перед "Чорною п'ятницею".