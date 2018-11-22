Топ-10 найпопулярніших серед українців товарів перед "Чорною п'ятницею"

Аналітики назвали товари, якими найбільше цікавилися українці перед "Чорною п'ятницею".

Про це повідомив сервіс порівняння цін Price.UA.

Аналітики сервісу також з'ясували, на скільки зросла популярність певних категорій товарів в порівнянні з жовтнем.

"Багато магазинів пропонують різні знижки до "Чорної п'ятниці, і покупці поспішають ними скористатися. Ми порівняли першу половину жовтня і першу половину листопада. За підсумком наші аналітики з'ясували, що популярність товарів виростає в 4-12 разів перед "Чорною п'ятницею", - розповіла керівник проекту Ксенія Левченко.

Як виросла популярність товарів перед "Чорною п'ятницею":

У категорії "Мобільні телефони" найпопулярнішими моделями стали:

- Apple iPhone 7 32Gb

- Xiaomi Redmi Note 5 4 / 64Gb

- Samsung Galaxy S8 64Gb

Одна з найпопулярніших категорій, інтерес до якої зріс в 9 разів за останні два тижні - "Мікрохвильові печі". Samsung, Bosch і LG - таким виробникам мікрохвильовок віддають переваги користувачі.

Наступний "вибух" покупок очікується перед новорічними святами.

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Економічна правда