Рада з двох спроб не прийняла законопроект із "бюджетного пакету"

Верховна Рада перенесла розгляд законопроекту зі змінами до Бюджетного кодексу (№9284) з "бюджетного пакету" на вечірнє засідання після двох невдалих спроб підтримати його.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі в залі складно знайти компроміс", - констатував спікер парламенту Андрій Парубій.

При цьому він кілька разів наголосив: відсутність достатньої кількості голосів на підтримку цього законопроекту ставить під загрозу весь бюджетний процес, зокрема ухвалення проекту закону про державний бюджет на 2019 рік.

Комітет з питань бюджету рекомендував народним депутатам ухвалити його в цілому, повідомив голова Підкомітету з питань бюджетної політики та вдосконалення положень Бюджетного кодексу Костянтин Іщейкін. З розглянутих 185 депутатських поправок до законопроекту комітет врахував 60.

Законопроект, зокрема, передбачає розширення можливостей для здійснення місцевих зовнішніх запозичень, встановлюючи відповідні повноваження окремо для міських та обласних бюджетів, а також урегулює питання цільового використання рентної плати на спеціальне використання лісових ресурсів, на охорону і захист лісів.

Крім цього, законопроект пропонує уповноважити Рахункову палату здійснювати аудити місцевих бюджетів у частині виконання ними делегованих повноважень з урахуванням поглиблення процесів централізації в різних сферах суспільного життя, зазначив Іщейкін.

Нагадаємо, Верховна Рада працюватиме на вечірньому пленарному засіданні в четвер до прийняття державного бюджету на 2019 рік. За це рішення з третьої спроби проголосували 226 нардепів.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №9000 "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

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