Визначено дату продажу "Центренерго"

Конкурс з продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго" офіційно стартує 29 жовтня, 13 грудня відбудеться аукціон.

Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна України.

Відповідне рішення прийняла Комісія з продажу ПАТ "Центренерго".

У понеділок, 29 жовтня, у додатку до офіційного видання Фонду – газеті "Відомості приватизації" – буде опубліковане інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

В інвестора є 45 днів на ознайомлення з роботою і фінансовими показниками підприємства та на підготовку всіх необхідних документів.

Згідно з розпорядженням Кабміну, пакет складається з 289,2 млн акцій, що становить 78,2% статутного капіталу товариства номінальною вартістю 375,9 млн гривень, його початкова ціна становить 5,9 млрд гривень.

Фонд державного майна повинен припинити конкурс, якщо для участі буде подано заяви менш як двох учасників.

Економічна правда