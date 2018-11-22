Гривня на міжбанку зміцнилася

22 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 - 27,75 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,73 - 27,75 гривні;

Євро - 31,62- 31,64 гривні;

Російський рубль - 0,4224 - 0,4231 гривні.

Нагадаємо, Національний банк на 22 листопада встановив офіційний курс гривні на рівні 27,77 гривні за долар.

На закритті міжбанку 21 листопада гривня торгувалася на рівні 27,73 - 27,75 гривні за долар.

Як повідомлялося, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України перевищив 6 мільярдів доларів в жовтні, що є найвищим показником з грудня 2015 року.

Економічна правда