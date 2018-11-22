Суд відмовився скасовувати приватизацію "Укртелекому"

Господарський суд Києва відхилив позов Фонду держмайна до ТОВ "ЕСУ" про розірвання приватизаційного договору купівлі-продажу контрольного пакета (92,79%) акцій "Укртелекому" і стягнення понад 2 мільярдів гривень.

Про це повідомляє zn.ua з посиланням на рішення суду від 7 листопада, яке з'явилося в Єдиному реєстрі судових рішень в середу, 21 листопада.

Суд також відмовився задовольняти зустрічний позов "ЕСУ" до ФДМУ про визнання припиненим зобов'язання за договором неможливістю його виконання.

У мотиваційній частині суд погодився з доводами про належне виконання умов договору.

"Судом встановлено належне виконання ТОВ "ЕСУ" умов пункту 6.2. Розділу 6 Концепції ТОВ "ЕСУ" про внесення інвестицій у розмірі не менше суми, яка є еквівалентом 450 млн доларів", - йдеться в документі.

При цьому суд визнав непереконливими і відхилив доводи ФДМ про невиконання "ЕСУ" зобов'язань по передачі телекомунікаційної мережі спеціального призначення державним органам.

"Оскільки судом встановлено, що зобов'язання за Договором про забезпечення передачі ТССН в державну власність фактично виконано, і саме з цих підстав відмовлено в попередньому позові, суд не вбачає підстав для задоволення зустрічного позову", - пояснили в суді.

Як повідомлялося, ще в 2015 році Укртелеком взяв на себе зобов'язання викупити у двох держбанків (Ощаду і Укрексімбанку) облігацій своєї материнської компанії ЕСУ (дочка СКМ) на суму 2 млрд гривень.

Але телеком-оператору так і не вдалося продати свій мобільний актив - Трімоб, тому у компанії не було грошей на покриття облігацій. Терміни виплати боргу закінчилися ще в середині березня.

Що стосується самої ЕСУ, то вона теж не розрахувалася за облігаціями, які були випущені компанією з метою фінансування зобов'язань, що виникли після приватизації Укртелекому в 2011 році. Укрексім подав на неї до суду, зажадавши повернення 2,8 млрд гривень боргу.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що компанія "Укртелеком" була приватизована кіпрською компанією фактично безкоштовно.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2017 року Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна розірвав укладений в березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" з компанією "ЕСУ", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, тим самим повернувши пакет акцій "Укртелекому" у державну власність.

У Фонді держмайна повідомили, що компанія "ЕСУ" не виконала свої зобов'язання щодо інвестування 450 мільйонів доларів протягом 5 років у розвиток підприємства, через що фондом був ініційований позов про розірвання договору купівлі-продажу акцій "Укртелекому".

За рішенням суду з рахунків "ЕСУ" має бути стягнена пеня в розмірі 2,171 мільярда гривень, нарахована за неналежне виконання договору купівлі-продажу пакета акцій "Укртелекому".

12 грудня апеляційний суд відмовився задовольнити позов приватної компанії "ЕСУ" на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у державну власність повернуто компанія-оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком".

Нагадаємо, Фонд держмайна в травні 2011 року продав 92,79% акцій Укртелекому українській "дочці" австрійської компанії EPIC - фірмі ЕСУ - за 10,5 млрд гривень.

Потім ЕСУ перепродала цей актив групі СКМ Ріната Ахметова. Бізнесмен став власником компанії опосередковано.

Він придбав у EPIC 100% акцій компанії UА Тelecominvest Limited, якій належать корпоративні права українського ТОВ "ЕСУ".

Остання компанія була безпосереднім власником Укртелекому, контролюючи майже 93% акцій компанії.

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