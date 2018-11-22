Особисті дані користувачів Amazon потрапили у відкритий доступ
Четвер, 22 листопада 2018, 09:35
В результаті технічної помилки Amazon розмістила на своєму сайті у відкритому доступі імена і адреси електронної пошти деяких користувачів.
Про це повідомляє CNBC.
Кількість постраждалих не уточнюється.
За словами компанії, проблема вже усунена.
Оскільки витік даних виник не в результаті хакерської атаки, паролі користувачам змінювати не потрібно. Проте наголошується, що для адрес, які опинилися в публічному доступі, зростає ризик фішинговою атаки.
Нагадаємо, Microsoft обійшла Amazon в рейтингу найдорожчих компаній.
Економічна правда
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