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Особисті дані користувачів Amazon потрапили у відкритий доступ

Четвер, 22 листопада 2018, 09:35
 

В результаті технічної помилки Amazon розмістила на своєму сайті у відкритому доступі імена і адреси електронної пошти деяких користувачів.

Про це повідомляє CNBC.

Кількість постраждалих не уточнюється.

За словами компанії, проблема вже усунена.

Оскільки витік даних виник не в результаті хакерської атаки, паролі користувачам змінювати не потрібно. Проте наголошується, що для адрес, які опинилися в публічному доступі, зростає ризик фішинговою атаки.

Нагадаємо, Microsoft обійшла Amazon в рейтингу найдорожчих компаній.

Економічна правда

Amazon

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