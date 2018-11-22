Особисті дані користувачів Amazon потрапили у відкритий доступ

В результаті технічної помилки Amazon розмістила на своєму сайті у відкритому доступі імена і адреси електронної пошти деяких користувачів.

Про це повідомляє CNBC.

Кількість постраждалих не уточнюється.

За словами компанії, проблема вже усунена.

Оскільки витік даних виник не в результаті хакерської атаки, паролі користувачам змінювати не потрібно. Проте наголошується, що для адрес, які опинилися в публічному доступі, зростає ризик фішинговою атаки.

Нагадаємо, Microsoft обійшла Amazon в рейтингу найдорожчих компаній.

Економічна правда