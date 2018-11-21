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Facebook тестує функцію самоконтролю

Середа, 21 листопада 2018, 20:35
 

Facebook запустив функцію "Ваш час на Facebook", яка показує, скільки часу користувачі витрачають на соцмережу.

Про це повідомляє TechCrunch.

Панель моніторингу покаже користувачеві, скільки хвилин він витрачав на додаток Facebook кожен день за останній тиждень, а також середню кількість часу, проведеного в соцмережі протягом дня.

Також можна встановити денний ліміт на використання програми та отримувати нагадування по закінченню зазначеного часу.

Функція доступна лише в мобільному додатку.

Нагадаємо, Facebook Messenger додав можливість скасовувати відправку повідомлень протягом 10 хвилин.

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Економічна правда
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