У Facebook Messenger тепер можна видаляти повідомлення

Facebook Messenger додав можливість скасовувати відправку повідомлень протягом 10 хвилин.

Про це повідомляє TechCrunch.

По закінченню 10 хвилин користувачі зможуть видалити повідомлення в своєму вікні, проте воно залишиться у вхідних у одержувача.

При цьому після видалення повідомлення Facebook буде зберігати його ще якийсь час, щоб перевірити, чи не надходили на нього скарги.

На даний момент ця функція запущена лише в декількох країнах: у Польщі, Колумбії, Болівії і Литві. В недалекому майбутньому вона стане доступна по всьому світу

В даний час Facebook також працює над можливістю настройки автоматичного видалення повідомлень і чатів по закінченню заданого періоду часу.

Нагадаємо, засновник Facebook Марк Цукерберг заборонив співробітникам користуватися смартфонами на базі Apple після конфлікту з керівником компанії.

Економічна правда