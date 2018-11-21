АМКУ закрив справу про завищену вартість квитків "Укрзалізниці"

Антимонопольний комітет закрив справу про порушення "Укрзалізницею" конкурентного законодавства в результаті завищення вартості залізничних перевезень через включення у розрахунок пасажирських квитків вартості електроенергії, придбаної за цінами, вищими від оптових.

Про це свідчить рішення Комітету від 8 листопада, пише сайт "Наші гроші".

Комітет не знайшов підстав стверджувати, що протягом 2012-2014 років "Укрзалізниця" включала у тариф на перевезення пасажирів завищену вартість електричної енергії. Зокрема тому, що в "Укрзалізниці" не було можливості закуповувати електроенергію для забезпечення таких перевезень на оптовому ринку – напряму у ДП "Енергоринок", а тому доводилось вступати у договірні відносини із приватними постачальниками і платити за роздрібними цінами.

Як восени 2016 року повідомляли у департаменті електропостання УЗ, з середини 2015 року поставки електроенергії для "Укрзалізниці" йдуть не через приватні компанії, а через філію "Енергозбут" УЗ.

Однак, раніше потік електроенергії між "Енергоринком" та Укрзалізницею направлявся через пов’язані між собою приватні компанії. Зокрема, протягом аналізованого Комітетом періоду цими приватниками були ТОВ "ТД "Газенерго"" (Придніпровська, Південна, Львівська залізниці), ТОВ "Енерготраст" (Одеська залізниця), ТОВ "Укренерготранзит" (Донецька залізниця).

Для прикладу, у період з початку 2012 року по кінець січня 2014 року "Південна залізниця" замовила "Газенерго" електроенергії на 1,4 млрд грн (понад 66% від загального обсягу), а "Придніпровська залізниця" – на 2,4 млрд грн (понад 70%).

При цьому, ціни на електроенергію від приватників були вищими від цін на оптовому ринку (ДП "Енергоринок"). За підрахунками МВС, від літа 2015 року, вартість завищували в середньому на 22%, що дозволяло виводити із "Укрзалізниці" 324 млн грн щомісячно.

Правомірність дій філій "Укрзалізниці" щодо закупівлі електроенергії за завищеними цінами, окрім МВС, розслідувала також Генеральна прокуратура, однак ось уже півтора року жодних зрушень у розслідуванні немає (остання ухвала у межах провадження №42015000000000025 датована 4 травня 2017).

Нагадаємо, раніше "Укрзалізницю" зобов'язали виплатити 27 мільйонів за встановлені без договорів турнікети.