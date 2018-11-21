У OLX змінився гендиректор

Сервіс OLX призначив на позицію CEO Катерину Онищенко, яка раніше була директором з маркетингу.

Про це повідомила прес-служба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Сергій Гапоченко, який раніше очолював OLX в Україні та Центральній Азії, призначений генеральним менеджером регіону OLX Group в Європі і Центральній Азії, до якого, крім України, Казахстану і Узбекистану, приєдналися Румунія, Португалія, Болгарія і Боснія.

За даними компанії, аудиторія ресурсу в Україні за останні п'ять років зросла в 2,5 рази і становить близько 10 млн унікальних користувачів на місяць, кількість продавців досягає цифри в 1,3 млн.

Онищенко приєдналася до команди OLX регіону "Україна і Центральна Азія" в 2013 році в якості директора з маркетингу. З квітня 2018 року відповідала, в тому числі, і за розвиток бізнес-вертикалей майданчики, де основний фокус спрямований на просування категорій "Нерухомість" і "Робота".

Нагадаємо, раніше аналітики склали рейтинг товарів з найбільш високою ціною у популярних категоріях на торгівельному майданчику OLX.