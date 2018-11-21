НАБУ розслідує справу проти "Ощадбанку"

Національне антикорупційне бюро розслідує кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем і привласнення майна головою "Ощадбанку" Андрієм Пишним та його підлеглими.

Про це йдеться у відповідних ухвалах суду від 17 та 25 жовтня.

"У провадженні НАБУ знаходиться кримінальне провадження № 52018000000000877 від 13 вересня 2018 року за фактом вчинення головою ПАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_4 (Пишний – ред.) та іншими підлеглими йому службовими особами банку кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт) ККУ у вигляді привласнення майна ОСОБА_2, яке перебувало у віданні службових осіб банку", - йдеться в матеріалах суду.

Відзначається, що мова йде про розтрату майна, на яке накладено арешт на суму 34 мільйони 960 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше суд залишив на посаді заступницю голови правління Ощадбанку Ірину Земцову, яку підозрюють в причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів держбанку.

20 листопада Верховна Рада відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна. Подання на притягнення Березкіна до відповідальності озвучив генпрокурор Юрій Луценко. Він розповів, що САП підозрює Березкіна у справі про розкрадання в "Ощадбанку".