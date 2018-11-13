Wizz Air запускає три нових рейси з України до кінця року

Лоу-кост авіаперевізник Wizz Air відкриє три нових рейси з України протягом листопада-грудня 2018 року.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

Авіакомпанія виконуватиме перельоти за новими лоу-кост маршрутами з Харкова до аеропорту Лондон Лутон (відкриття 13 листопада) та до Відня (відкриття 25 листопада), а також зі Львова до аеропорту Франкфурт-Хан (відкриття 14 грудня).

Ціна в один бік стартує від 19,99 євро / 549 гривень.

У березні 2019 року Wizz Air відкриє 4 анонсованих раніше маршрути з Києва до Бремена, Біллунна і Риги і зі Львова до Копенгагена, а також розмістить 4-ий літак Airbus A320 на своїй базі в Києві.

Протягом 10 місяців 2018 р. авіакомпанія перевезла понад 1,2 мільйона пасажирів до України та з неї. Це 110% росту у порівнянні з минулим роком.

Компанія планує потроїти український пасажиропотік до 2019 року.

Нагадаємо, з 1 листопада 2018 року Wizz Air змінила політику безкоштовного провозу ручної поклажі, зменшивши габарити речей, перевезення яких включено в квиток.

Економічна правда