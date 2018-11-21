Нацбанк залишив незмінним офіційний курс гривні
Середа, 21 листопада 2018, 09:00
Національний банк на 10 листопада встановив офіційний курс гривні на рівні 27,76 гривні за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,70 гривні.
Нагадаємо, 20 листопада Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на рівні 27,76 гривні.
20 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 - 27,76 гривні за долар.
Економічна правда
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