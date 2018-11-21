Нацбанк залишив незмінним офіційний курс гривні

Національний банк на 10 листопада встановив офіційний курс гривні на рівні 27,76 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,70 гривні.

Нагадаємо, 20 листопада Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на рівні 27,76 гривні.

20 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 - 27,76 гривні за долар.

Економічна правда