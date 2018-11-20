Майже 70 тисяч осіб отримують субсидії за декількома адресами – Мінфін

Перевірки отримувачів житлово-комунальних субсидій протягом січня – вересня 2018 року показали, що понад 68 тисяч осіб отримують декілька субсидій за різними адресами.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Або інший випадок – громадянин купив автомобіль Mercedes-Benz вартістю понад 1,3 млн гривень і оформив субсидію у розмірі 2000 гривень. Таких випадків багато, і це несправедливо", – розповів заступник міністра фінансів Юрій Гелетій.

Відзначається, що з початку року Мінфін скерував близько 7,5 млн рекомендацій щодо перевірки достовірності інформації, поданої отримувачами субсидій. Завдяки цьому вдалося запобігти неефективному використанню 5,9 млрд гривень, а 46,5 млн гривень – повернути в бюджет.

Раніше Кабінет міністрів надав право вибору українським сім’ям: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією.

прем'р-міністр Володимир Гройсман заявив, що сподівається до осені 2019 року, тобто до початку наступного опалювального сезону, провести монетизацію на 100%.

Детальніше читайте у статті: Монетизація субсидій: як "живі" гроші змусять українців економити

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Економічна правда