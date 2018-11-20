78% власників паїв в Україні здають свою землю в оренду — дослідження

78% власників паїв в Україні здають свою землю в оренду.

Про це з посиланням на дослідження, що здійснюються компанією GfK на замовлення програми "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні", повідомив Денис Нізалов, керівник програми, консультант Світового Банку з земельних питань.

Згідно із дослідженнями, які вже тривалий час здійснюються GfK на замовлення проекту, понад половина з власників паїв - 52,1%, - згодні, що мораторій позбавляє їх частини доходів, оскільки вони отримують меншу орендну плату за свої паї.

50,8% вважають, що через мораторій аграрні холдинги мають можливість отримувати під свій контроль все більше землі, а кількість фермерів знижується.

Також, згідно дослідження, земельна реформа не є найбільшою проблемою українців. Лише 11,4% громадян вважають, що вона вплине на їхній добробут. Для порівняння: медичну реформу вважають ключовою для якості життя 67,3% людей, пенсійну — 51,1%.

Це означає, що більшість противників земельної реформи розмірковують щодо неї винятково гіпотетично, не вважаючи, що впровадження чи відсутність реформи вплине на якість їхнього життя. Хоча є сфери, реформування яких українці вважають ще менш важливими: приватизація (11,3%) та судова реформа (10,7%).

Разом з тим, 20% громадян вважають, що скасування мораторію матиме великий вплив на економічний розвиток України (приватизація — 15,5%, децентралізація — 20,7%, реформа освіти — 27,9%, боротьба з корупцією — 59,2%).

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Нагадаємо, раніше у Світовому банку заявили, що в Україні є дві групи людей, яким вигідний мораторій на продаж аграрної землі.