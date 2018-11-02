Україна істотно скоротила закордонні закупівлі газу

Україна в січні-жовтні 2018 року скоротила імпорт природного газу на 22,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 9,14 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані АТ "Укртрансгаз", передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з розрахунками, з боку Словаччини за цей період надійшло 5,634 млрд куб м газу (-33,3% до січня-жовтня 2017 року), Угорщини - 2,9 млрд куб м (+25,5%), Польщі - 601,3 млн куб м (-40,6%).

У жовтні 2018 року імпорт становив 1,76 млрд куб м газу, що на 0,3% більше, ніж в жовтні 2017 року.

При цьому Україна вже майже три роки (з 26 листопада 2015 року) не імпортує природний газ за контрактом з ПАТ "Газпром", закуповуючи ресурс винятково на своєму західному кордоні.

Нагадаємо, Україна в січні-жовтні 2018 року скоротила транзит природного газу через свою газотранспортну систему на 6,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.