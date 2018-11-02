Украина сократила транзит газа на 7%

Украина в январе-октябре 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз", сообщает "Интерфакс-Украина".

Показатель снизился на 5,3 миллиарда кубометров и составил 72,65 млрд куб м.

По расчетам агентства, в том числе транзит газа через Украину в Европу за этот период составил 69,839 млрд куб м (-7,3% к январю-октябрю 2017 года), Молдову – 2,226 млрд куб м (+8,2%).

По итогам октября 2018 года транзит газа снизился на 5,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93,457 млрд куб м, в т. ч. транзит в Европу составил 90,749 млрд куб м, Молдову – 2,708 млрд куб м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

В конце марта зампред правления Газпрома Александр Медведев сообщил, что "Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

В Нафтогазе отметили, что "Газпром" продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решения арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом" и предложил внести изменения в контракты или разорвать их - и таким образом отменить решение трибунала.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом