Україна скоротила транзит газу на 7%

Україна в січні-жовтні 2018 року скоротила транзит природного газу через свою газотранспортну систему на 6,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Про це свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Показник знизився на 5,3 мільярда кубометрів і становив 72,65 млрд куб м.

За розрахунками агентства, в тому числі транзит газу через Україну до Європи за цей період становив 69,839 млрд куб м (-7,3% до січня-жовтня 2017 року), Молдову - 2,226 млрд куб м (+8,2%).

За підсумками жовтня 2018 року транзит газу знизився на 5,7% в порівнянні з аналогічним місяцем 2017 року.

Як повідомлялося, Україна в 2017 році збільшила транзит природного газу через свою ГТС на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) у порівнянні з 2016 роком - до 93,457 млрд куб м, в т. ч. транзит до Європи становив 90,749 млрд куб м, Молдову - 2,708 млрд куб м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.

Наприкінці березня заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв повідомив, що "Газпром" і "Нафтогаз" почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

У Нафтогазі наголосили, що "Газпром" продовжує відмовлятися від виконання остаточних та зобов’язуючих рішення арбітрів у двох комерційних суперечках із "Нафтогазом" та запропонував внести зміни до контрактів або розірвати їх – і таким чином скасувати рішення трибуналу.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом