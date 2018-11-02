Курс безготівкового долара знижується

2 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,16 - 28,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,09 - 28,11 гривні;

Євро - 32,15 - 32,18 гривні;

Російський рубль - 0,4276 - 0,4285 гривні.

Нагадаємо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 2 листопада на рівні 28,15 гривні.

1 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,10 - 28,12 гривні за долар.

1 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:30 встановилися на рівні 28,15 - 28,18 гривні за долар.

Економічна правда