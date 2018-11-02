НБУ погіршив прогноз міжнародних резервів

Національний банк знизив прогноз міжнародних резервів на кінець 2018 року з 20,7 мільярда доларів до 19,2 мільярда доларів.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2018 року.

Прогноз на 2019 рік знижено до 18,6 млрд доларів з 18,8 млрд доларів, на 2020 рік - до 19,1 млрд доларів з 19,7 млрд доларів.

"Обсяг резервів на кінець цього року залежить, перш за все, від обсягу траншу за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, надходження іншого офіційного фінансування і обсягу розміщення єврооблігацій урядом", - йдеться в звіті.

Регулятор відзначив, що беручи до уваги ці фактори, в тому числі недавнє розміщення урядом єврооблігацій, НБУ очікує, що в 2018 році міжнародні резерви зростуть до 19,2 млрд доларів, або 3,2 місяця імпорту майбутнього періоду.

"Продовження співпраці з МВФ також дозволить зберегти обсяг міжнародних резервів на такому ж рівні в 2019-2020 роках, незважаючи на період пікових виплат за державним боргом", - додали в Нацбанку.

Міжнародні резерви у вересні 2018 року скоротилися на 3,5% і станом на 1 жовтня становили 16,638 млрд доларів. Існуючі резерви покривають 2,8 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова спрогнозувала, що в разі своєчасного прийняття держбюджету Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 1,5-1,9 млрд доларів.

Економічна правда