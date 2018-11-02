Лоукостеру SkyUp схвалили всі заявки на нові маршрути
Комісія Державіаслужби схвалила всі заявки авіакомпанії SkyUp на виконання регулярних і чартерних рейсів.
Про це повідомляє avianews.com.
Зокрема, авіаперевізнику дозволили регулярно літати тричі на тиждень з Києва до Харкова, Попрада і Абу-Дабі, а також двічі на тиждень з Києва в Софію.
Також комісія Державіаслужби задовольнила запит SkyUp на виконання чартерних рейсів з Києва, Одеси, Запоріжжя, Харкова, Львова, Херсона, Чернівців, Миколаєва, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави на курорти Єгипту, Фінляндії, Індії та Шрі-Ланки.
22 жовтня SkyUp запустила продаж квитків по лоу-кост концепції на рейси з Києва в Тбілісі, Софію, Попрад і Барселону, які почнуть виконуватися з грудня 2018 року.
На початку жовтня стало відомо, що SkyUP отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Даний документ дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA, а також в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі - до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.
Раніше SkyUp виконувала тільки чартерні рейси. Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.
Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту Київ імені Сікорського на єгипетський курорт Хургаду.
Наразі флот компанії складається з двох Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше експлуатувалися Malaysia Airlines.
ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.
Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.
Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.
Рекомендуємо почитати: Sky Up. Чи "злетить" новий український авіаперевізник
powered by lun.ua