Гройсман доручив провести перерахунок пенсій

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив новопризначеному керівнику Пенсійного фонду Євгену Капіносу підвищити пенсії військовослужбовцям, а також провести масовий автоматичний перерахунок пенсій іншим категоріям пенсіонерів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вам потрібно найближчим часом провести аудит фонду і забезпечити стабільну роботу пенсійної системи", - сказав Гройсман.

"Два найважливіших завдання: Пенсійний фонд повинен бути підготовлений до того, щоб з 1 січня 2019 в черговий раз підвищити пенсії військовим пенсіонерам. А також підготуватися до того, щоб з 1 березня 2019 провести перший в історії України масовий перерахунок і пенсій всіх інших категорій пенсіонерів . Це величезна робота, але у вас 4 місяці", - додав він.

Разом з тим глава уряду підкреслив, що стратегічним для Пенсійного фонду залишається завдання щодо детінізації заробітних плат.

Нагадаємо, у Мінфіні запевнили, що проект державного бюджету на 2019 рік передбачає достатній обсяг коштів для заробітних плат і пенсій.

Економічна правда