Гройсман доручив провести перерахунок пенсій
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив новопризначеному керівнику Пенсійного фонду Євгену Капіносу підвищити пенсії військовослужбовцям, а також провести масовий автоматичний перерахунок пенсій іншим категоріям пенсіонерів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Вам потрібно найближчим часом провести аудит фонду і забезпечити стабільну роботу пенсійної системи", - сказав Гройсман.
"Два найважливіших завдання: Пенсійний фонд повинен бути підготовлений до того, щоб з 1 січня 2019 в черговий раз підвищити пенсії військовим пенсіонерам. А також підготуватися до того, щоб з 1 березня 2019 провести перший в історії України масовий перерахунок і пенсій всіх інших категорій пенсіонерів . Це величезна робота, але у вас 4 місяці", - додав він.
Разом з тим глава уряду підкреслив, що стратегічним для Пенсійного фонду залишається завдання щодо детінізації заробітних плат.
Нагадаємо, у Мінфіні запевнили, що проект державного бюджету на 2019 рік передбачає достатній обсяг коштів для заробітних плат і пенсій.
Економічна правда
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