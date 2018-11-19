Найбільший боржник із виплати зарплати розпродав транспортні засоби

Державна виконавча служба продала на торгах OpenMarket 38 транспортних засобів Харківського державного авіаційного підприємства на 1 мільйон гривень для погашення боргів по зарплаті.

Про це повідомила прес-служба ДП ​"​СЕТАМ" Міністерства юстиції України.

Зазначається, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області перебуває зведене виконавче провадження про стягнення коштів з Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, до складу якого входять 3529 виконавчих проваджень на загальну суму понад 182 млн гривень про стягнення заборгованості на користь УПФУ, держави, фізичних та юридичних осіб.

24 квітня Господарським судом Харківської області було надано дозвіл на реалізацію 45 одиниць вантажних, спеціальних та інших транспортних засобів. В результаті проведено реалізацію 38 транспортних засобів через державний онлайн-аукціон OpenMarket.

На депозитний рахунок ДВС надійшли кошті від реалізації у вересні-жовтні у сумі 1 007 612 гривень, які розподіляються між працівниками підприємства.

Нагадаємо, до трійки найбільших боржників із виплати зарплати входять Харківське державне авіаційне виробниче підприємство із сумою заборгованості 74,5 млн гривень, ПАТ "Футбольний клуб "Металіст" із заборгованістю 47,7 млн гривень та ПАТ "Запоріжжяобленерго" із заборгованістю понад 26 млн гривень.

Економічна правда