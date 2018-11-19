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Вартість української ГТС становить близько 14 мільярдів доларів — Коболєв

Понеділок, 19 листопада 2018, 13:44
 

Вартість української газотранспортної системи оцінюється приблизно у 14 млрд доларів.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час III Українського нафтогазового інвестиційного форуму-2018, передає Укрінформ.

"Вартість української ГТС становить близько 14 млрд доларів. Будь-який керуючий компанії, у якому б форматі вона не була б заснована, має забезпечити державі дохідність на цей капітал відповідно до тієї вартості, яку встановлює регулятор. Незалежно від формату, треба знайти такий механізм, який цей дохід державі забезпечить", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що наразі у європейських партнерів немає бажання купувати українську ГТС за такою оцінкою.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" затвердив план виділення оператора ГТС.

ГТС Нафтогаз

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