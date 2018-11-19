"Нафтогаз" може надати гроші на монетизацію субсидій – Коболєв

НАК "Нафтогаз України" може стати джерелом коштів для здійснення монетизації субсидій, що є необхідним елементом для завершення реформи ринку газу.

Про це під час III Українського нафтогазового інвестиційного форуму-2018 сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає "Укрінформ".

"Я вважаю, що ми перебуваємо на небезпечній стадії реформ. Було зроблено багато корисного, але непопулярного. Ми досі не дійшли до популярної стадії реформ", заявив він.

"Критично важливою складовою реформ є монетизація субсидій. Це можливість давати реальні гроші споживачам, це можливість залишати зекономлені гроші тому споживачу, який витратив менше газу, ніж очікувалося за планом", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що кінцевого споживача не цікавлять Стокгольмський арбітраж та розділення АТ "Укртрансгаз".

"Споживачу не дуже цікаво, чи відбувся анбандлінг, що з "Газпромом". Його цікавить ціна на послугу чи товар, яким чином він може її сплачувати. Ще цікавить якість, обслуговування, рахунки та інші речі, це головні елементи", - розповів Коболєв.

За його словами, хоч уряд пішов на підвищення ціни та відміну її регулювання у майбутньому, без монетизації реформа буде незавершеною.

"Нафтогаз може надати гроші, щоб ці субсидії сплачувати, ми є джерелом. Ми можемо допомогти Мінфіну провести верифікацію бази споживачів. Я впевнений, що в існуючій системі є мертві душі, ми їх бачили. На жаль, поки немає жодного прогресу, щоб зробити цю базу єдиною та публічною", - додав Коболєв.

Раніше Кабінет міністрів надав право вибору українським сім’ям: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією.