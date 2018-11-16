Стало відомо, у скільки обійдеться будівництво метро на Троєщину

Згідно з попередніми підрахунками, вартість будівництва четвертої лінії метро Києва - від 2,5 до 3 млрд доларів.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань у ході III Українського форуму Шовкового шляху, передає ЦТС.

Він зазначив, що цей проект не може бути реалізований без зовнішніх капіталовкладень.

Китайська компанія China Pacific Construction Group, яка розробила попереднє ТЕО будівництва четвертої лінії метро в Києві, розраховує на фінансову підтримку уряду Китаю в реалізації цього та інших проектів в Україні.

"Сьогодні у нас є всі політичні умови для реалізації даного проекту. Оскільки уряд Китаю підтримує ініціативу "Один пояс - один шлях", ми розраховуємо на надання Китаєм державного кредиту під цей проект", - заявив Го Ян, глава представницького офісу CPCG в Україні.

Нагадаємо, планується, що четверта гілка Київського метрополітену з 13 станціями і довжиною 18 км пройде від аеропорту "Київ" (Жуляни) до житлового масиву Троєщина.